Superbonus al 110%, FdI: «Due mesi per consultare l'archivio comunale. Rimediare»

Sulla possibilità di utilizzare l'ecobonus, cioè la detrazione del 110% sulle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico degli immobili, come da decreto Rilancio del governo Conte, sono entrati in campo anche i consiglieri comunali Maika Canton e Francesco Zingarlini. È loro una mozione che chiede a sindaco e giunta di ridurre i tempi della consultazione degli atti amministrativi dell'archivio del Comune di Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il bonus fiscale del 110% può essere ottenuto - scrivono Canton e Zingarlini di Fratelli D'Italia - solo su immobili con regolarità urbanistica. Questa è certificabile da parte da un tecnico abilitato, risalendo all'ultima situazione legittima reperibile con un accesso agli atti amministrativi dell'archivio comunale». Le tempistiche per farlo, affermano i consiglieri del partito di Giorgia Meloni, «sono superiori ai 45-50 giorni, anche a causa di un organico ridotto. Questo sta creando non pochi problemi - affermano - perché due mesi di attesa impediscono di preparare i documenti in tempo per accedere al bonus», e rischiano di vanificare gli effetti del provvedimento del governo in relazione alla detrazione. «Ciò premesso - concludono - si impegnano sindaco e giunta a compiere tutti gli atti necessari a risolvere in tempi brevi la problematica, per sostenere davvero l'economia e il lavoro del territorio».