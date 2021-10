Terza corsia A4, la delibera sulla newco entro fine anno

«Nell’incontro odierno con la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova è emerso con chiarezza come il fascicolo relativo alla concessione dell’A4 alla nuova società autostrade Alto Adriatico sarà presto trasmesso al Dipartimento per la programmazione della politica economica per poi essere inviato al Cipess, per l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno in corso». Così la deputata di Italia Viva, Sara Moretto, sul completamento della terza corsia lungo l’A4, tra San Donà di Piave e Portogruaro, grazie agli ulteriori elementi emersi oggi nel corso del confronto con Bellanova.

«D’altra parte – prosegue Moretto – anche stamane è stato chiarito che il governo non può garantire ed erogare risorse a una società in liquidazione, tanto più in prossimità del passaggio della concessione. Ciò significa che il completamento della tratta nel Veneto orientale, secondo il piano economico finanziario della nuova società, è assicurato dagli introiti dei pedaggi che incasserà senza aumenti delle tariffe. Ora c'è chiarezza sulla rotta da seguire per giungere alla conclusione di un'opera strategica per l'intera economia del Nordest (su cui è pesato anche il silenzio della Regione). Ringrazio la viceministra Bellanova per la disponibilità e l'attenzione che ha riservato al tema in tutti questi mesi».

«È importante che i veneti abbiano garanzia delle risorse per l'A4, sia in tema di viabilità che di sicurezza, vista la mole di incidenti registrati sul tratto della terza corsia - commenta il deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani - Bisognerebbe trovare anche i finanziamenti per il casello di Bibione per avviare la progettazione dell'autostrada del mare, un'infrastruttura attesa e tanto importante per una località balneare così strategica e che fa registrare milioni di presenze ogni anno».