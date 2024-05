Commissione sulle carceri. Pd: «In 4 anni mai trattato il tema in Consiglio»

Il Partito Democratico veneziano chiama a raccolta l'opposizione e chiede di trattare nelle commissioni e in Consiglio comunale il tema delle carceri. «In quasi 4 anni di consiliatura non l'abbiamo mai affrontato nonostante in questi anni siano accaduti avvenimenti critici: dai suicidi a Santa Maria Maggiore al cambio dei direttori, fino alla morte di un'agente di polizia penitenziaria. A tutto questo si aggiunge il sovraffollamento costante, specie nella sezione maschile e il 99 per cento di detenuti al maschile che fa uso di psicofarmaci», commenta il consigliere Paolo Ticozzi (Pd).

Con un tasso del 155 per cento di occupazione, specie al Santa Maria Maggiore, i consiglieri hanno scritto ai presidenti delle commissioni consiliari, Sociale e Sicurezza, per chiederne la convocazione e trattare il tema con la richiesta di ascoltare i direttori dei due istituti veneziani (Santa Maria Maggiore, il maschile, e la Giudecca, il femminile), il garante dei detenuti nominato dal sindaco, i servizi del Comune che lavorano con e per le persone ristrette e tutto il terzo settore che fa volontariato». Per Ticozzi le realtà carcerarie a Venezia sono "innervate nella città". «Le istituzioni cittadine, tra cui il Consiglio Comunale - afferma - hanno il dovere di dialogarci e supportare il lavoro di rieducazione e reinserimento di chi ha sbagliato e sta pagando per quello che ha fatto».