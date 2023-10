Arti di strada, Ticozzi: «Il nuovo regolamento non può tardare ancora»

«A tre anni dalla prima interrogazione non ci sono ancora le disposizioni per le arti di strada. Martedì ci sarà una commissione e chiedo che lì venga portato il nuovo regolamento». A dirlo è il consigliere del Partito Democratico, Paolo Ticozzi che ricorda: «Sulla volontà di cambiare le regole vigenti avevamo raccolto un accordo bipartisan. E il presidente della Federazione Nazionale Arti di Strada (Fnas), Angelo Raffaele D'orsi, che avevo invitato a una commissione consiliare, ha messo in luce le criticità delle norme attuali, per i tempi, per i costi necessari a ottenere i permessi, per il numero irrisorio, la breve durata, la restrizione a cinque categorie di artisti (suonatori, cantanti, burattinai, giocolieri o madonnari) che ne lascia fuori altri tra cui attori e danzatori. L'assessore Paola Mar dava il regolamento per già caricato nell'applicativo per le delibere di giunta e in arrivo in Consiglio per gennaio 2023, ma non si è visto nulla».

Il Carnevale 2024 si avvicina. «Vogliamo avere il testo preparato dagli uffici per poterne discutere - continua il consigliere dem - Martedì in commissione cultura verrà analizzata la mia terza interrogazione partendo dai ritardi per l'assegnazione dei permessi temporanei ai truccatori nel Carnevale del 2023, che lasciarono scoperto il primo fine settimana. Torno alla carica con la richiesta di un nuovo regolamento per le arti di strada. È ora che il Comune dia una risposta».