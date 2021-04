Navette per portare gli anziani della città d'acqua a fare il vaccino al Pala Expo

I consiglieri comunali Cecilia Tonon (Venezia è tua), Gianfranco Bettin (Verde Progressista), Marco Gasparinetti (Terra e Acqua) e Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme) interrogano l'amministrazione sul tema del trasporto della popolazione ai punti vaccinali, in particolare verso la sede del Pala Expo di Marghera, realizzato e pubblicizzato come il più grande hub vaccinale del Veneto.

«C'è un collegamento garantito da un servizio navetta in partenza da piazza Barche - scrivono Tonon e gli altri consiglieri - ne manca invece uno analogo da piazzale Roma, che non risulta essere stato istituito. Sul sito del Comune di Venezia si legge: "L’accesso da Venezia è garantito tramite interscambio con tutte le linee in partenza alle fermate Orlanda, San Giuliano, San Marco Forte Marghera (T1) e della Libertà Fincantieri". Facilitare il collegamento della popolazione insulare, specie quella anziana che deve recarsi al Pala Expo per la seconda dose del vaccino, va considerata una priorità», spiegano i consiglieri.

Ed è «obbiettivo primario arginare il contagio e preservare la popolazione diretta all'hub vaccinale evitando i trasporti pubblici di linea e la promiscuità dell'utenza, cosa che invece viene proprio consigliata sul sito del Comune. L'esistente punto vaccinale di piazzale Roma non è adeguatamente evidenziato - continuano - al contrario, il cittadino che cercasse informazioni sul sito del Comune verrebbe in prima battuta, se non esclusivamente, indirizzato all'hub vaccinale Pala Expo». I consiglieri chiedono a sindaco e assessori di servire adeguatamente la città insulare nel trasporto verso il Pala Expo istituendo un servizio di navetta, e di dare pubblicità al punto vaccinale di piazzale Roma (foto sotto: la consigliera comunale Cecilia Tonon).