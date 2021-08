Sambo contro Bazzaro: «Non si vaccina e manifesta con i "No vax". Lontano da Governo e Lega»

Il deputato e consigliere comunale della Lega Alex Bazzaro dichiara di non essersi vaccinato per scelta e di aver deciso di ascoltare le ragioni dei "No vax", durante una manifestazione, smentendo di essere per questo in contrasto con il partito e il suo segretario, Matteo Salvini. La capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Monica Sambo, non è dello stesso avviso.

«Nei fatti Bazzaro prende le distanze dalla linea del Governo e della Regione Veneto - commenta - È inaccettabile che chi ha ruoli pubblici partecipi a questo tipo di manifestazioni che rinnegano l'importanza di essere vaccinati. ??Il consigliere considera la campagna vaccinale un problema più che una soluzione e posizioni come questa danneggiano la cittadinanza, i lavoratori, il sistema sanitario e quello produttivo, che non si possono permettere un altro lockdown per le scelte sbagliate dei rappresentanti istituzionali. Dopo mesi in cui operatori sanitari e volontari lavorano incessantemente per immunizzare la popolazione, c’è chi rema contro. E su questo punto è inaccettabile anche che il sindaco Brugnaro sia ondivago e poco chiaro e non abbia in alcun modo sostenuto pubblicamente la campagna vaccinale».