Valerio Zoggia nominato coordinatore dei sindaci di Forza Italia del Veneto

Il primo cittadino di Jesolo Valerio Zoggia è stato nominato coordinatore dei sindaci del Veneto di Forza Italia da Maurizio Gasparri, responsabile nazionale del settore enti locali del partito. «È una nuova figura. - spiega il coordinatore regionale del partito Michele Zuin - Insieme al senatore Gasparri, che ringrazio per il costante lavoro nel suo incarico, abbiamo scelto una persona esperta e competente, come il sindaco Zoggia, per questo ruolo molto importante nell’attuale panorama politico. Gli enti locali, infatti, proprio in questo terribile momento che stiamo vivendo, assumono ancor più importanza per la loro funzione di prossimità, di aiuto e di tutela dei cittadini e delle migliaia di attività economiche del territorio».

Valerio Zoggia coordinatore dei sindaci del Veneto

Il compito del coordinatore dei sindaci del Veneto sarà quello di rapportarsi, per elaborare iniziative e proposte, non solo con i sindaci direttamente afferenti a Forza Italia ma anche con tutti i primi cittadini di area e connotati nelle varie liste civiche che sono presenti nei Comuni veneti. «Ringrazio il sindaco Zoggia - ha concluso Zuin - per aver accettato questo compito, che saprà svolgere con la consueta competenza».