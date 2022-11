Energia e interventi, la giunta modifica il bilancio e investe 40 milioni

La giunta comunale veneziana ha dato l'ok all'ultima variazione di bilancio dell'anno. Ora tutto passa al Consiglio comunale per l'approvazione entro il 30 novembre. «Una manovra che coprirà le maggiori spese energetiche e i nuovi investimenti per quasi 40 milioni di euro», afferma l'assessore al Bilancio Michele Zuin.

Verranno infatti iscritte maggiori spese per consumi per circa 4,2 milioni, interamente coperti da contributo statale non utilizzato. «Questi maggiori oneri, già stanziati da inizio anno, ammontano a circa 16 milioni, rispetto agli 11 che venivano spesi nel periodo pre crisi energetica. Di questi 16 milioni solo 5 sono stati coperti dallo Stato», spiega Zuin. Tra le maggiori entrate ci sono quelle da gioco (Casinò) per 17,5 milioni con un beneficio per il bilancio, al netto, di circa 2,2 milioni di euro. «L’attuale trend porta a incassi per circa 100 milioni su base annua, valore più elevato dal 2014 in poi. Questo dimostra i frutti di un impegno dell'amministrazione comunale nel valorizzare investire nella Casa da Gioco».

Con riferimento alle conseguenze della sentenza di primo grado del 14 ottobre a Londra, nella causa su un derivato comunale che ha sancito la nullità dei contratti, vengono ridotti i flussi negativi che il Comune avrebbe dovuto pagare a dicembre per un importo di euro 2,3 milioni, mentre in riferimento a un contenzioso avviato a seguito della vendita dell’ospedale al Mare vengono stanziati 3,7 milioni per la chiusura della causa utilizzando appositi fondi accantonati a bilancio.

Investimenti

Quasi 40 milioni di euro riguarderanno per nuovi investimenti in città, annuncia Zuin. La parte più consistente, pari a circa 28 milioni, riguarda interventi su edilizia abitativa con i fondi del Superbonus per la sistemazione delle Case Rosse al Lido e di quelle del rione Pertini. Si procede poi con uno stanziamento di 3,9 milioni nel 2023 per la pista ciclabile del Lido, per completare il percorso da Lido a Pellestrina. Sono poi stanziati 90.000 euro per un intervento di sistemazione del monumento sulla piazza di Chirignago e 170.000 euro per la sistemazione dei giochi al parco Piraghetto. Viene poi previsto uno stanziamento di 1,2 milioni per l'acquisto di uffici alla Carbonifera di Mestre, oggi in affitto. Vengono anche recepiti fondi Pnrr per 4,4 milioni, con quota di cofinanziamento comunale di 700.000 euro, per interventi sui nidi comunali. «Una variazione che dimostra, numeri alla mano, l'impegno che questa Amministrazione, assieme al contributo delle varie Municipalità, sta mettendo non solo per tenere i conti in ordine ma anche per dare risposte puntuali ai cittadini, attraverso importanti investimenti», conclude l'assessore.