Via libera in Senato al ddl Autonomia, Zaia: «Nuova tappa del cammino»

La commissione affari costituzionali del Senato ha dato parere favorevole al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Una notizia appresa con soddisfazione dal presidente del Veneto, Luca Zaia: «Si corona positivamente una nuova e ulteriore tappa del cammino verso l’autonomia - ha commentato - e ci consente di guardare serenamente al traguardo dell’approdo in aula per quando i capigruppo stabiliranno la data».

Spiega il governatore in una nota: «Dopo un immobilismo che non sembrava riservare nulla di buono e soprattutto negava il rispetto alla volontà espressa dai cittadini non solo veneti, con l'esecutivo in carica si stanno succedendo tutti i passaggi necessari per la riforma e vengono anche suggellati dal voto affermativo con un consenso che oggi si è dimostrato anche allargato».

«Ancora una giornata da ricordare - ha aggiunto il governatore - nella marcia di avvicinamento a quello che, non mi stancherò mai di ripeterlo, è un appuntamento con la storia. L’autonomia è la vera riforma per fare ripartire il nostro Paese, nel più assoluto rispetto del dettato della Costituzione. Una pagina di storia indispensabile che non è contro nessuno ma è una grande opportunità per tutti. È un vero invito alla responsabilità; se decidiamo di non scriverla saranno altri a farlo».

Il via libera è stato accolto favorevolmente anche dal deputato Alberto Stefani, presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale: «Passo storico il mandato sul Ddl autonomia conferito ai relatori in commissione Affari costituzionali al Senato - ha commentato - Ora avanti tutta per la madre di tutte le riforme per il Veneto e per i veneti».