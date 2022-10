Sambo: «Violenza e spaccio. La direzione della giunta non è quella giusta»

«Sono continui gli episodi di violenza, di spaccio, di minaccia nei confronti dei cittadini che ormai dimostrano come la città sia totalmente fuori controllo. I fatti avvenuti al Parco Albanese-Bissuola, le continue denunce di cittadini e commercianti che vivono nei pressi della stazione ferroviaria, come anche quelli della città d’acqua, dimostrano che i ritardi della giunta richiedono che vi siano interventi di altri livelli istituzionali a salvaguardia della cittadinanza». La segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo interviene dopo gli ultimi episodi di violenza accaduti. A San Giobbe, sabato sera, a seguito dell'aggressione ai danni di un 20enne da parte di un gruppo di giovani da fuori provincia, il giovane è rimasto a terra per le botte ricevute dopo che aveva cercato di reagire e difendere la sua fidanzata dagli apprezzamenti volgari del "branco".

Domenica invece al Bissuola, durante il Buffalo Music Festival, c'è stato un accoltellamento e l'evento è stato interrotto un'ora prima mentre famiglie e bambini assistevano al fatto, e lo staff del festival subiva danni ai mezzi e alle proprie cose. «Apprendiamo che per l'amministrazione le luminarie natalizie rappresentino una delle soluzioni al degrado che sta colpendo in maniera gravissima la città. La giunta vive fuori dalla realtà - dice Sambo - il problema non è mettere qualche lucina natalizia ma investire contro il degrado che sta devastando la città. L’anno scorso sono stati spesi più di 700 mila euro per le luminarie e meno di 50 mila euro per gli operatori di strada. Illuminare la città non è un problema “natalizio” ma dovrebbe essere una priorità dentro a un piano di interventi sociali diffusi. Spendere migliaia di euro semplicemente per delle luminarie a cui si aggiungono i costi per l’illuminazione, ovviamente incrementati dalla crisi energetica, poco risolvono contro la presenza di spacciatori e sbandati. Servono interventi a favore dei commercianti per poter tenere vive le attività, primo antidoto al degrado, e iniziative di dialogo con le associazioni e la cittadinanza, oltre alle assunzioni di personale dedicato ai servizi sociali e al dialogo con le forze dell’ordine. Il sindaco Luigi Brugnaro ha perso il controllo della città e farebbe bene a riconoscerlo e a chiedere aiuto a chi ha competenze e capacità per salvare le sorti di Venezia dal suo totale abbandono».