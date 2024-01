Fine vita, il voto in Consiglio regionale: Lega divisa, FdI dice no

Martedì 16 gennaio il consiglio regionale del Veneto si esprime sulla regolamentazione del suicidio medicalmente assistito. È la prima Regione in Italia dove viene votata una legge di questo tipo e il voto non è affatto scontato. All'interno della Lega, ad esempio, ci sarà «libertà di coscienza» e questo significa che non ci sarà un voto compatto dei consiglieri del Carroccio, né a favore né contro la proposta di legge sottoscritta da più di 9mila cittadini e presentata dall'associazione Luca Coscioni.

Se anche tutti i consiglieri leghisti votassero a favore, come dovrebbe fare il presidente, Luca Zaia, la maggioranza non sarà comunque compatta perché mancheranno i voti dei consiglieri di Fratelli d'Italia. I meloniani, infatti, hanno manifestato la loro contrarietà all'approdo in aula di una legge giudicata un «manifesto politico sul fine vita».

I consiglieri di Fratelli d'Italia voteranno dunque contro e intendono «coinvolgere in modo trasversale e non partitico quanti credono sia doveroso avere la massima cautela, pudore e rispetto della dignità della vita dell’uomo nell’affrontare un tema così delicato». Con l'obiettivo di «rappresentare la voce di richiesta di maggiori cure, di migliore tutela per le persone rese fragili dalla malattia e la voce delle famiglie che vivono il dolore in grande e dignitoso silenzio, spesso nella solitudine nella cura quotidiana del proprio ammalato». Su questo, Fratelli d'Italia ha l'appoggio dell'associazione Pro Vita & Famiglia, che attraverso il suo portavoce Jacopo Coghe ha chiesto a tutto il Consiglio Regionale del Veneto «di respingere la proposta di legge sul suicidio assistito in quanto manifestamente incostituzionale».

Serviranno dunque i voti compatti dei consiglieri di opposizione per far passare la proposta. E proprio dall'opposizione è arrivato un appello al voto favorevole da parte della consigliera di "Veneto che vogliamo", Elena Ostanel. Anche lei ritiene che si tratti di un voto politico, contrariamente a quanto crede Zaia. Ma per Ostanel, quello di martedì è anche un appuntamento con la storia: «Abbiamo l'opportunità di segnare un passo - ha detto -. L'opportunità di essere la prima Regione ad approvare una proposta di legge che dà regole e tempi certi per poter scegliere liberamente sul proprio fine vita».

Sul tema si è espresso anche il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari. Ha premesso che quello di martedì non è un test sulla tenuta della giunta Zaia. «Su questi temi c'è e ci deve essere la massima libertà - ha detto -. Zaia ha spiegato più volte come la pensa. Rispetto la sua posizione che è quella di un amministratore che deve rispondere a un territorio. Personalmente comprendo ma non cambia idea. Lo Stato non deve aiutare a morire ma a vivere nelle migliori condizioni».