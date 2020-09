Si vota fino alle 15, poi il via allo spoglio delle schede

Si voterà ancora fino alle 15 di oggi, poi comincerà lo spoglio delle schede del referendum, a seguire quelle delle regionali. È in programma alle 9 di domani, martedì 22 settembre, l'aperture delle urne per la conta dei voti delle elezioni comunali.

Alle 7 di stamattina, il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che sono regolarmente riprese le operazioni di voto in tutte le 257 sezioni elettorali. Alle 12 di ieri aveva votato per l'elezione del sindaco il 15,40% degli aventi diritto, alle 19 il 36,26%. Alle 23, cioè al termine della prima giornata di voto, gli elettori veneziani che hanno votato per le amministrative sono il 46,14% degli aventi diritto.

Per quanto riguarda la provincia di Venezia, sono 5 i comuni chiamati a eleggere il proprio sindaco e il Consiglio comunale: Venezia (dove c'è una anche scheda in più, per il rinnovo dei Consigli di Municipalità e dei rispettivi presidenti), Portogruaro, Cavallino Treporti, Eraclea, Dolo. Si vota anche per il rinnovo del Consiglio regionale e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Il quesito è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. L’elettore dovrà barrare la casella del Sì se vuole confermare la riforma costituzionale che riduce i parlamentari dagli attuali 945 a 600 complessivi (400 deputati e 200 senatori), mentre dovrà mettere un segno sul No se non vuole che la riforma entri in vigore.