Autonomia, Zaia: «Giovedì sarà una giornata storica»

Giovedì il disegno di legge sull'autonomia differenziata passerà in Consiglio dei ministri e il presidente del Veneto, Luca Zaia, esprime tutta la sua soddisfazione: «È una giornata storica».

Zaia: «Una risposta al Veneto»

Per il governatore si darà risposta al Veneto, che da anni ha chiesto di avviare questo progetto, sancito con il referendum del 2017. Ma allo stesso tempo «sarà finalmente l’occasione per dar corso ai dettami dei padri costituenti. Nell’ossequioso rispetto della Costituzione, con l’autonomia si va verso un Paese che prende sempre più le connotazioni federaliste, sancite dalla Carta». Un segnale, probabilmente l'inizio di un percorso. «Siamo di fronte a un Governo coerente, - ha ribadito il governatore - che rispetta i cittadini, che dimostra di avere un’importante visione per il futuro del Paese. Si abbandona il centralismo, senza minare in alcun modo l’unità dell’Italia, ma anzi rinsaldandola attorno a una riforma attesa da anni».

La posizione del ministro Casellati

Solo ieri, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ospite a Palazzo a un appuntamento a Palazzo Balbi aveva preso posizione sul disegno di legge. «L'autonomia differenziata - aveva precisato - è prevista dalla Costituzione italiana, perché pare che qualcuno se lo sia dimenticato. Questo non è un dato indifferente, perché sembra che qualcuno ne parli come qualcosa uscito improvvisamente dal cielo». Il ministro aveva spiegato che non c'era alcuna volontà di lasciare indietro qualche Regione: «Da giurista, leggendo il testo di legge, posso dire che non c'è alcuna spaccatura. - ha sottolineato - Autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse, attraverso l'individuazione dei livelli essenziali di prestazioni. Questa è l'autonomia differenziata, nell'ambito di una unità d'Italia che tutti vogliamo preservare».