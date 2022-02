Zaia è sicuro: «L'autonomia si farà. Il percorso è iniziato e non si torna indietro»

Un'asse tra Veneto e Emilia Romagna per spingere sull'autonomia e lavorare in modo proficuo su temi di interesse comune che riguardano mobilità, autostrade e ambiente, supportati dai fondi europei del Pnrr. Su questi argomenti si sono confrontati questa mattina i due governatori, Luca Zaia e Stefano Bonaccini, nel corso di un incontro a Venezia, nella sede della giunta regionale a Palazzo Balbi.

I due presidenti si sono dimostrati concordi nel vedere un traguardo sul fronte dell'autonomia. «Il percorso è iniziato e non si torna più indietro», ha spiegato Zaia, che ha ricordato come le osservazioni delle regioni interessate siano al vaglio di Palazzo Chigi: «il premier Draghi prenderà in mano il dossier e la chiuderemo lì».

Per Zaia non dovrebbero esserci problemi in merito alla differenziazione sulla richiesta delle materie del Veneto rispetto a Emilia Romagna e Lombardi: «È bene che ci siano - ha spiegato - dato che la Costituzione parla di autonomia differenziata; significa che ognuno può chiedere quello che gli spetta, c'è la facoltà di chiedere da una a ventitré materie». Secondo il governatore veneto la partita può chiudersi velocemente, dal momento che la legge quadro è scritta: «Se sono accolte le nostre istanze - ha aggiunto - nel giro di qualche settimana si potrebbe addirittura scriverla in Parlamento. Dipende tutto da cosa vogliono fare a Roma».

L'incontro di oggi è stata l'occasione anche di fare il punto sulla viabilità condivisa tra le due Regioni, sul grande progetto del Parco Delta del Po che potrà contare su un finanziamento di 55 milioni di euro dal Pnrr e sulle ciclovie del Vento, del Sole e Adriatica che come ricordato da Bonaccini riceveranno «investimenti importanti per il cicloturismo, nuova forma di turismo che arriva da tutto il mondo e ci vede interessati per i numeri importanti che stiamo registrando».