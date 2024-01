Fine vita, Zaia: «Questa proposta di legge introduce i tempi e il ruolo della sanità»

È una giornata con un forte valore simbolico. Il consiglio regionale del Veneto discute e vota il progetto di legge sulla regolamentazione del suicidio medicalmente assistito, prima Regione in Italia a farlo. Il presidente Luca Zaia è intervenuto in aula all'avvio dei lavori, ribadendo il proprio voto favorevole e specificando: «Oggi non autorizziamo un bel niente: questo progetto di legge, fondamentalmente, introduce dei tempi e il ruolo della sanità» nel campo del fine vita.

Zaia ha ricordato: «Ero in Parlamento quando Beppino Englaro chiese di staccare le macchine a sua figlia. Eluana morì perché la sentenza di un Tar decise di dare l'ok alla sospensione dei sostegni vitali. Con una legge nel 2017 si sono poi introdotte in questo Paese le disposizioni anticipate di trattamento, e ciascun cittadino italiano può andare allo Stato civile del proprio Comune o da un notaio, stabilendo quali saranno i livelli di cura massima sostenibili che potrebbe accettare. Poi - ha proseguito - è arrivata, nel 2019, la sentenza della Corte costituzionale che introduce il tema che oggi discutiamo», quella legata al caso di dj Fabo.

«Siamo qui per esercitare un diritto della democrazia - ha aggiunto Zaia - che permette ai cittadini che raccolgono un tot di firme di presentare dei progetti di legge, che devono essere trattati entro 6 mesi. Siamo sotto i riflettori perché siamo i primi ad affrontare questo tema. Ma è immorale - ha sottolinato - che un Paese gestisca un tema così profondo e importante con una sentenza della corte costituzionale».

I sanitari e i comitati etici delle asl, ha quindi spiegato Zaia, «sono chiamati a dare risposta in virtù di questa sentenza, che dice che se il malato terminale ha una diagnosi infausta, e se è in vita solo grazie a supporti vitali, si può recare dal suo medico di base, e il comitato medico dell'Ulss gli dovrà dare risposta. Noi ci stiamo muovendo in questo contesto». Al momento, ha riepilogato il governatore, nelle aziende sanitarie del Veneto ci sono quattro richieste rigettate e due accolte, una delle quali «non per un malato terminale, ma per una condizione particolare, quella di Stefano Gheller».