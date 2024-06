Zaia: «L'autonomia è anche un'azione verso l'unità» | VIDEO

L'autonomia è «una visione di modernità, un'uscita da un Medioevo che è il centralismo che ci dona oggi purtroppo un'Italia a due velocità, ed è la lotta alle diseguaglianze. Come dicono gli esperti, il federalismo è centripeto, aggrega i Paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega. Quindi penso sia anche un'azione verso l'unità». Lo ha detto questa mattina il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine di un punto stampa a Roma.

Per il governatore non si deve parlare di un vantaggio per i cittadini veneti, «ma di un vantaggio per tutti i cittadini delle regioni italiane dove ci sarà l'autonomia, che è quello di avere ridotte le catene decisionali, puntare sull'efficienza e sulla responsabilità, ovvero avere meno ufficio complicazione affari semplici».