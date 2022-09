Zaia: «Nuovo segretario Lega o ministro? Il mio cuore è in Veneto»

Luca Zaia non vuole sentir parlare di segreteria della Lega, né tantomeno della possibilità di assumere un ruolo da ministro nel nuovo Governo di Giorgia Meloni: «Ho già detto che il mio cuore è in Veneto», ha commentato oggi il presidente del Veneto nel corso di un appuntamento a Trieste. «Questa domanda me la fate ogni volta che si va a votare. Sono passato da commissario europeo, candidato, ministro. Io mi devo occupare del Veneto».

Il governatore ha ribadito la sua volontà di rimanere a Palazzo Balbi, perché «se io mollassi il Veneto significherebbe che molti dei progetti rischierebbero di non vedere la luce. E ce n'è uno fondamentale per noi che si chiama autonomia».

Dello stesso avviso anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, anch'egli in odore di segreteria: «Mi piacerebbe continuare qui, ricandidarmi il prossimo anno per la presidenza della Regione. Poi il risultato dipenderà dalla fiducia che i cittadini mi vorranno dare. Spero che il dopo Fedriga sia Fedriga di nuovo in Friuli Venezia Giulia, questo è il mio auspicio, dipenderà dagli elettori».