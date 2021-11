Zottis e Montanariello spingono per le dimissioni di Baggio

«Chi usa un linguaggio sessista e offensivo non dovrebbe stare nelle istituzioni, a maggior ragione essere consigliere delegato alle Politiche giovanili: non è proprio il miglior esempio possibile e l’amministrazione dovrebbe allontanarlo, se non ha intenzione di dimettersi». Con queste parole, i consiglieri regionali del Partito Democratico, Francesca Zottis e Jonatan Montanariello, chiedono di fare un passo indietro a Matteo Baggio, capogruppo di maggioranza a Quarto d’Altino, con delega alle Politiche giovanili, contestando al consigliere comunale la frase pubblicata come immagine di copertina su Facebook.

L'uso sbagliato delle parole

«Parole inaccettabili da parte di rappresentanti istituzionali e spiace che ancora nessuno abbia preso le distanze, anzi, all’interno della Giunta c’è pure chi ha apprezzato, come la vicesindaca – denunciano gli esponenti Dem - Chi non rispetta le persone in quanto tali e utilizza un linguaggio del genere non può ricoprire ruoli pubblici».

Solidarietà

«Vogliamo anche esprimere solidarietà a Caterina Pagnin, insultata pesantemente per aver denunciato il post e chiesto le dimissioni – concludono Zottis e Montanariello – È una donna forte, competente e trasparente ed ha fatto bene a sollevare il caso. A distanza di giorni, comunque, quell’immagine non è ancora stata eliminata».