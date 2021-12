Dimezzate le tariffe Ztl bus fino al 31 marzo

Il Comune ha esteso fino al 31 marzo (data che il governo ha stabilito come fine dello stato di emergenza) la riduzione del 50% delle tariffe Ztl bus per tutti quegli accessi già prenotati e pagati entro quella data. La giunta ieri ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Renato Boraso, due delibere. La prima è appunto la proroga della riduzione delle tariffe Ztl bus e la seconda riguarda le aree di sosta e i parcheggi a pagamento del Comune.

«Abbiamo stabilito di estendere, su metà degli stalli disponibili, l'attuale tariffa fino a 12 ore per lo stazionamento di autobus al Tronchetto e l’applicazione della deroga alle vigenti tariffe Ztl bus anche per gli autobus che trasportano i turisti tra aree portuali non contigue come il Porto di Venezia e Fusina. Infine, con la seconda delibera, la giunta ha deciso di confermare, anche per il 2022, le attuali tariffe per la sosta su strada nel Comune di Venezia senza alcun aumento - commenta Boraso - Siamo attenti a sostenere le categorie in difficoltà e a non aumentare tariffe che poi avrebbero ricadute dirette nei confronti dei cittadini».