La Regione premia i creator veneti, menzione speciale per Venezia

È giunta al termine la prima fase di Veneto Creators, contest digitale che negli ultimi cinque mesi ha coinvolto 28 creator veneti, suddivisi in sette squadre (una per provincia), impegnati nel promuovere le eccellenze del territorio con contenuti sui social network. L'iniziativa, promossa dalla Regione, è stata coordinata da Nicola Canal - Canal il Canal -, e Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale, fondatrice della pagina ViralVeneto.

Le squadre vincitrici

La premiazione ufficiale del progetto si è tenuta martedì mattina a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto, alla presenza dei partecipanti e del governatore, Luca Zaia. Al primo posto si è piazzata la squadra di Padova, composta da Samantha Capuzzo - Magnapadova (IG @magnapadova), Francesca Rampin - Ciacoe Padova (IG @ciacoe.pd), Daniele Cesaro (IG @daniele.cc), Benedetta Polato (IG @benedettapolato). Hanno prodotto contenuti su cultura, enogastronomia, territorio, fauna e flora, ottenendo visualizzazioni ed engagement superiori alle altre squadre provinciali.

Al secondo posto, la squadra di Treviso, composta da: Gloria Volpato (IG @glo_fox), Elisa Garubio (IG @alittletasteofphoto), Massimo Barco (IG @massimobarco), Sara e Alessia – Ruote Libere (IG @ruote.libere), che hanno collaborato con scuole, comuni, associazioni e siti Unesco. Terzo il gruppo di Vicenza: Leonardo Visentin (IG @leonoardovisentinufficiale), Jaya Mary Guazzo (IG @iamtheindiangirl), Giada e Nicola – Jaunter Notes (IG @jauntersnotes) e Stefania Fo (IG @stefy.fo). Hanno raggiunto con i loro contenuti virali un numero di persone dieci volte superiore rispetto ai loro follower, ottenendo commenti positivi ed interessati alla promozione del Veneto e della provincia di Vicenza.

Menzione speciale per il gruppo di Venezia

È arrivata anche una menzione speciale per la squadra di Venezia, composta da: Alice Guerra (IG @aliceguerra), Carlotta Berti (IG @carlottaberti), Elnisioeto (IG @elnisioeto), Nicolo? Guerra e Matteo Ogniben alias Niko&Teo (IG @nikoeteo). «La città più bella del mondo - si legge nella motivazione - una provincia unica che offre ambienti naturali eccezionali, spiagge lunghissime ed attrezzate, enogastronomia di qualità, è stata promossa mixando ironia ed informazione».

I contenuti prodotti dai 28 creator hanno avuto 76 milioni di visualizzazioni e raggiunto 19 milioni di persone. Nel corso della premiazione, Zaia ha annunciato che in futuro sarà organizzato un progetto più ampio, che dovrebbe partire il mese di ottobre, ma sul quale mantiene il più stretto riserbo. «Non finisce qui - ha specificato -, questo era solo un test per fare qualcosa di più ambizioso. Non posso anticipare nulla, se non dire che c'è stato un grande movimento e l'esperimento è riuscito. I risultati sono paurosi».