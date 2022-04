Gli studenti under 13 vanno a lezione all'università di Venezia

L'università Ca’ Foscari, in collaborazione con Pleiadi, organizza dal 23 al 26 maggio 2022 una nuova edizione di "Children’s University Venezia": quattro mattine al campus scientifico di Mestre di via Torino, dedicate alla divulgazione scientifica per le scuole del territorio. Docenti, ricercatori e ricercatrici dell'ateneo in aula e in laboratorio, per fare lezione agli "under 13" delle scuole primarie (3^, 4^ e 5^) e secondarie di 1° grado.

Sono in programma 27 laboratori, ognuno replicato in due turni, per un totale di 54 appuntamenti, dal marketing alle lingue, dalla storia alla chimica, dalla statistica ai cambiamenti climatici. Tra le novità, un laboratorio dedicato alle missioni di ricerca sui ghiacciai, in collaborazione con il progetto “La memoria dei ghiacci”, e due laboratori in collaborazione con Istat.

Le classi potranno prenotare da venerdì 29 aprile uno o più tra i 54 appuntamenti in programma, ognuno della durata di 90 minuti (www.unive.it/childrens). La partecipazione è libera e gratuita, su prenotazione fino a esaurimento posti.

Il tema: "Missione futuro!"

Ca’ Foscari ha scelto quest’anno il tema “Missione futuro!” quale filo conduttore degli appuntamenti della Children’s University, dopo le edizioni dedicate a sostenibilità (2017), inclusione (2018) e comunicazione (2019). Sempre con uno sguardo attento alle più attuali sfide globali e agli obiettivi sostenibili dell’agenda 2030, i docenti e ricercatori universitari affronteranno il tema da una prospettiva globale che coinvolge moltissime discipline.