A Venezia una nuova centenaria, Virna Lazzari compie 100 anni

A Venezia c'è una nuova centenaria. È la signora Virna Lazzari che lo scorso 10 ottobre ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata nella città che l'ha adottata. Virna, infatti, nasceva 100 anni fa a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, e fino a 16 anni ha vissuto a Parigi per poi arrivare a Venezia e stabilizzarsi nella città lagunare.

Virna è molto conosciuta in città, soprattutto nella zona in cui abita, via Garibaldi, dove ha gestito la gelateria “Ai Toscani”, dal 1953 al 1994 fino a quando suo nipote è subentrato nella gestione dell'attività. La panna in ghiaccio che faceva se la ricordano tutti, strepitosa ed inimitabile finendo negli annali di via Garibaldi.

La neo-centenaria, non essendo nata a Venezia, non ha potuto godere del festeggiamento cittadino con le autorità come riservato a chi a Venezia è nato e cresciuto ma nonostante questo, i suoi amici e parenti, l'hanno festeggiata in grande stile.