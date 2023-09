Venezia in un giorno: 3 cose da fare gratis (o spendendo al massimo 2 euro)

Venezia, città d'arte, di cultura, di storia ma anche città per ricchi. O perlomeno, questo è quello che si pensa. Quando si visita Venezia, infatti, si tende sempre a immaginare che per fare qualsiasi cosa bisognerà sborsare chissà qusnto o pagare biglietti costosissimi per visitare la città. In realtà, la città lagunare, se si sa come muoversi non è affatto costosa, anzi, offre tantissime attività interessanti da poter svolgere completamente gratis, o quasi. Dalla traversata del Canal Grande alla visita del dipinto più grande al mondo, ecco 3 cosa da fare spendendo al massimo 2 euro in una giornata a Venezia.

Vedere il Canal Grande dall'alto (gratis)

Sì c'è una vista dall'alto sul Canal Grande e sull'intera città che non costa assolutamente nulla. Parliamo della terrazza del Fondaco Dei Tedeschi, a due passi da Rialto da dove si può avere una vista pazzesca sui tetti della città e sul Canal Grande. La visita è a costo zero ma bisogna ricordarsi di prenotarla in tempo perché va letteralmente a ruba.

Qui per prenotare la visita gratuita in terrazza

Vedere il dipinto più grande del mondo (gratis)

Un'altra attività che si può fare gratuitamente a Venezia è vedere il dipinto più grande al mondo. Dove si trova? All'interno della chiesa di San Pantalon, a due passi da Campo Santa Margherita. Il soffitto della chiesa, infatti, è decorato da questo dipinto su tela considerato il più grande al mondo all'interno di una chiesa. Davvero imperdibile. E a pochissimi metri da questo posto si può anche vedere la recente opera di Banksy a Venezia, in Campiello Mosca, dipinta sulla parete di una vecchia casa che si affaccia su un canale.

Orari chiesa San Pantalon: dal lunedì al giovedì e il sabato: 10-12.30/15.30-18.00; venerdì chiuso, domenica: 9-12-30/15.30-18.00

Attraversare il Canal Grande in gondola (con 2 euro)

E per chi non lo sapesse ancora, il Canal Grande a Venezia lo si può attraversare in gondola a soli 2 euro. Come? Sfruttando i servizi traghetti che ci sono in alcuni punti della città e che permettono a tutti di andare da un punto all'altro del Canale attraversando il Canal Grande. Il costo di questa traversata è di soli 2 euro per i turisti e di 70 centesimi per i residenti.

Dove trovare i traghetti a 2 euro:

traghetto DOGANA

ore 9.00 - 18.00

traghetto SANTA MARIA DEL GIGLIO

ore 9.00 - 18.00

traghetto SAN TOMÀ

ore 8.30 – 19.00 da lunedì a venerdì

ore 9.00 – 18.30 Sabato, domenica e festivi

traghetto CARBON

ore 9.00 – 12.00 da lunedì a venerdì

sabato, domenica e festivi chiuso

traghetto SANTA SOFIA

ore 8.30 – 19.00 da lunedì a venerdì

ore 9.00 – 18.00 sabato, domenica e festivi