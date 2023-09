Venezia in un giorno: 3 punti portafortuna da toccare assolutamente

Chi visita Venezia spesso pensa che i luoghi più belli da vedere siano i più famosi: Piazza San Marco o il Ponte di Rialto. Senza dubbio la visita di questi posti è d'obbligo in una giornata a Venezia ma se qualcuno è alla ricerca di un giro turistico un po' più particolare, o meglio, "superstizioso" ecco quali sono i tre punti portafortuna della città da non perdersi. Si tratta di tre oggetti precisi protagonisti di tre leggende popolari che, secondo la tradizione, vanno toccati per ricevere fortuna. Dal cuore in pietra che permette di far trovare l'amore entro un anno al naso che regala fortuna solo sfiorandolo, ecco i tre luoghi di Venezia portafortuna, ottimi anche per i non superstiziosi anche perché provarci, non costa nulla.

Il cuore di pietra che vi farà trovare l'amore

A Venezia c'è un cuore di pietra nascosto in un sottoportego dalle parti dell'Arsenale che si narra sia in grado di far trovare l'amore entro un anno a chiunque lo tocchi. Il cuore in questione si trova nel Sottoportego dei Preti, non lontano dalla chiesa di San Giovanni in Bragora, nel sestiere di Castello ed è legato alla leggenda struggente di un pescatore di nome Orio e di una sirena, Melusina. Toccare il cuore si dica faccia avverare i propri desideri d'amore entro l'anno. Provare per credere.

Le ancore da toccare per scaramanzia

Tra gli altri portafortuna di Venezia, oltre al cuore dei preti, ci sono anche le ancorette a San Canciano. Si trovano appena dopo aver attraversato il ponte sul rio degli Apostoli, a Cannaregio, e si tratta di due ancorette poste sul pilastro di una casa. Sono piccole ancore di ferro che hanno una antichissima storia alle spalle. In passato, infatti, erano i ganci su cui si appendevano parti di persone squartate, cioè delle persone che venivano condannate a essere tagliate in quattro parti come punizione per i loro crimini. Ogni parte veniva poi appesa sotto gli occhi di tutti e questi ganci erano riservati a due quarti del corpo dei cosiddetti "squartai".

Perché portano fortuna? Sono da toccare per scaramanzia perché se si riesce ancora a toccarle, vuole dire che si è ancora in vita.

Il naso portafortuna

E, infine, c'è un naso che bisognerebbe toccare a Venezia per ricevere un po' di fortuna in cambio. È il naso di una statua che si trova in campo dei Mori, a Cannaregio, è di colore nero e appartiene al cosiddetto Sior Rioba, uno dei tre fratelli esperti commercianti che danno il nome al campo in questione. Il naso nero di Rioba si dice che porti fortuna quindi dargli una sfregatina può essere di buon augurio.