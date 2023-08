45 anni fa nasceva l’Oasi Papa Luciani e torna l'appuntamento con "Ghisel in Festa"

L'Oasi di Ghisel festeggia 45 anni e torna la il tradizionale appuntamento con "Ghisel in Festa". Domenica 6 agosto, infatti, il borgo a Cencenighe in provincia di Belluno, celebra l'anniversario dalla sua fondazione nel 1978 dopo l'alluvione del 1966 che lo aveva tenuto disabitato per almeno dieci anni. Un'occasione, questa, per festeggiare insieme a volontari, veneziani ma anche tanti abitanti della valle del Cordevole che saliranno a Ghisel per seguire a Santa Messa alle 11.00 e poi pranzare insieme.

La tempesta Vaia che ha colpito le Dolomiti e soprattutto la valle del Cordevole nel 2018 aveva lasciato ferite profonde a Ghisel: sentiero franato, teleferica crollata, danni a strutture. Ora, grazie al lavoro di tanti amici e sostenitori dell’Oasi, nata nel 1978 grazie a don Ettore Fornezza, per 9 anni segretario particolare del Patriarca di Venezia Albino Luciani, il sentiero è stato ripristinato e percorribile. A rendere possibile il progetto di recupero son stati i fondi stanziati dalla Regione Veneto e utilizzati dal Comune di Cencenighe per il ripristino del sentiero.

Domenica, sarà l’occasione non solo per percorrere il nuovo sentiero e ammirare la statua di Papa Luciani all’arrivo in Oasi ma anche per ammirare il nuovo impianto di pannelli fotovoltaici che forniscono a Ghisel energia pulita e consentono di dare luce ed elettricità a tutta l’Oasi. Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo ricevuto dal Comune di Venezia che ha consentito ad associazioni no profit e di volontariato di accedere al bando messo a disposizione dal Sindaco Luigi Brugnaro che ha rinunciato al suo stipendio per accantonare un fondo da destinare al finanziamento di progetti a sfondo sociale.