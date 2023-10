La veneziana Federica Yakimashko convocata ai mondiali di parakarate

Federica Yakimashko, la campionessa di parakarate della Polisportiva Terraglio è stata convocata con la Nazionale Italiana di Parakarate ai prossimi Campionati Mondiali di Karate e Parakarate che si terranno a Budapest dal 24 al 29 ottobre 2023. Federica, classe 2004, ha centrato ancora una volta la convocazione in nazionale dopo essersi confermata campionessa Italiana in carica nella sua categoria.

Allenata dal Maestro Roberto Ronchini, Federica dallo scorso 17 ottobre si trova in raduno collegiale presso il Centro Federale di Roma e ora è pronta a scendere in tatami per tentare di vincere una medaglia mondiale.

Dopo gli Europei di Guadalajara (Spagna) e gli Invictus Games di Vichy (Francia, di fatto un’anticipazione del torneo iridato) la speranza dello staff azzurro è quella di vedere Federica confermarsi tra le prime cinque atlete al mondo nella sua specialità (Kata categoria K21), ma il sogno di salire sul podio resta comunque non così distante data la bella progressione registrata nel corso di un 2023 fin qui davvero straordinario.

“Federica sta facendo progressi importantissimi sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista mentale, ma forse ancor di più dal punto di vista fisico, e questo grazie soprattutto al grande lavoro svolto dallo staff di Fisiosport Terraglio - ha commentato del Maestro Ronchini -. Il quinto posto agli Europei e il terzo agli Invictus ne sono la certificazione, ma chiaramente un Mondiale è un Mondiale, con un sacco di variabili pronte ad entrare in gioco, in primis la pressione sugli atleti data la posta in palio. Sono però molto fiducioso sul potenziale di Federica, si è allenata tanto e bene in avvicinamento alla competizione, e la sua determinazione non è comune a tanti altri, non resta che attendere l’unico giudizio che conta, quello del tatami ”.