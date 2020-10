Accadde oggi: strani eventi e curiosità sul 12 ottobre

Cos'è successo nel mondo il giorno 12 ottobre? Ecco il nostro viaggio a ritroso nella storia alla ricerca dei più importanti e curiosi avvenimenti risalenti a questa particolare data. Tra scoperte che hanno cambiato per sempre la geografia mondiale alla nascita di ricorrenze diventate, oggi, il simbolo di una determinata cultura, ecco tutto ciò che è accaduto, nella storia mondiale, proprio nella giornata del 12 ottobre. Diamo, allora, il via al nostro tuffo nella storia e, da non dimenticare, oggi è il 366°giorno del calendario solare e mancano esattamente 80 giorni alla fine dell'anno!

12 ottobre: Cristoforo Colombo scopre l'America, viene inventato l'Oktoberfest e...

Era il 12 ottobre del 1942 quando l'esploratore italiano Cristoforo Colombo conclude la sua spedizione alla conquista di quello che sarebbe diventato il continente americano cambiando, così, l'assetto geopolitico del mondo così come lo si conosceva fino a quel momento. Ed era il 12 ottobre del 1822 quando il Brasile si è staccato definitivamente dal Portogallo diventando indipendente con l'imperatore Don Pedro. Ma non sono solo gli eventi storici a dominare questa data che corrisponde anche alla prima edizione, avvenuta nel 1810 dell'Oktoberfest, il noto festival di Monaco di Baviera che ogni vede oltre 6 milioni di visitatori con un consumo di circa 7,5 milioni di boccali di birra. Il 12 ottobre nascono, tra gli altri, Luciano Pavarotti ed Eugenio Montale ma quelli citati sono solo alcuni di tutti gli eventi accaduti nella storia in questa giornata. Scopriamo allora tutto il resto!

Il 12 ottobre nella storia

19 a.C. - Viene inaugurato a Roma l’Altare alla Fortuna Redux.

1279 – Nichiren scrive il Dai-Gohonzon

1492 – Cristoforo Colombo scopre l'America

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1654 – La città di Delft è in gran parte distrutta dall'esplosione di un deposito di polvere da sparo: muoiono oltre un centinaio di persone e migliaia sono i feriti

1773 – Il primo Ospedale psichiatrico d'America apre in Virginia

1792 – Prima celebrazione del Columbus Day negli USA, si svolge a New York

1810 – Primo Oktoberfest: i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen

1822 – Il Brasile diventa formalmente indipendente dal Portogallo; Don Pedro viene proclamato imperatore del Brasile

1847 – L'inventore e industriale tedesco Ernst Werner von Siemens fonda la Siemens & Halske (divenuta poi Siemens AG)

1859 – Joshua A. Norton, autonominatosi "imperatore degli Stati Uniti", "ordina" al Congresso di sciogliersi

1915 – Prima guerra mondiale: l'infermiera britannica Edith Cavell viene giustiziata da un plotone d'esecuzione tedesco, per aver aiutato i soldati Alleati a scappare dal Belgio

1928 – Il polmone d'acciaio viene usato per la prima volta al Children's Hospital di Boston

1931 – Guglielmo Marconi da Roma attraverso i trasmettitori di Coltano inviò il segnale radio che illuminò, a Rio de Janeiro il Cristo Redentore, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali

1933 – La caserma disciplinare dell'Esercito statunitense sull'Isola di Alcatraz, viene acquistata dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti che progetta di tramutare l'isola in un penitenziario federale

1938 – Inizio delle riprese del film Il mago di Oz

1946 – L'Italia adotta l'Inno di Mameli come inno nazionale provvisorio

1960 – Guerra fredda: Nikita Sergeevič Chruščёv picchia la sua scarpa sul tavolo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per protestare contro la discussione delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Europa orientale

1964 – L'Unione Sovietica lancia la sonda Voschod 1 in orbita terrestre

1967 – Guerra del Vietnam: il segretario di Stato statunitense Dean Rusk dichiara durante una conferenza stampa, che le proposte del Congresso per un'iniziativa di pace sono futili a causa dell'opposizione del Vietnam del Nord

1968

I Giochi della XIX Olimpiade si aprono ufficialmente a Città del Messico

La Guinea Equatoriale ottiene l'indipendenza dalla Spagna.

1970 – Guerra del Vietnam: il presidente Richard Nixon annuncia che gli Stati Uniti ritireranno 40.000 soldati entro Natale

1972 – In rotta verso il punto di stazionamento nel Golfo del Tonchino, sulla portaerei USS Kitty Hawk scoppia una rissa a sfondo razziale che coinvolge più di 100 marinai. Quasi 50 riportano ferite

1976 – La Repubblica Popolare Cinese annuncia che Hua Guofeng è il successore di Mao Tse-tung come presidente del Partito Comunista Cinese

1983 – L'ex primo ministro giapponese Kakuei Tanaka viene riconosciuto colpevole di aver preso una bustarella da 2 miliardi di dollari dalla Lockheed Corporation e viene condannato a 4 anni di prigione

1984 – Margaret Thatcher sopravvive a un attentato dell'IRA che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone

1994 – La NASA perde il contatto radio con la sonda Magellano, mentre questa scende nella spessa atmosfera di Venere (la sonda probabilmente si incendiò nell'atmosfera il 13 o il 14 ottobre)

1998 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Digital Millennium Copyright Act

1999 – Un colpo di Stato militare guidato dal generale Pervez Musharraf, prende il controllo in Pakistan ed estromette il governo del primo ministro Nawaz Sharif

2000 – Ad Aden, nello Yemen, la USS Cole viene gravemente danneggiata da due kamikaze che piazzano una piccola imbarcazione imbottita di esplosivo lungo la fiancata dell'incrociatore, uccidendo 17 membri dell'equipaggio e ferendone altri 39

2002 – Attentato di Bali del 2002: a Bali, dei terroristi fanno esplodere delle bombe in due nightclub di Kuta, uccidendo 202 persone e ferendone oltre 300

2005 – Parte la seconda missione spaziale cinese. L'astronave Shenzhou 6 (vascello divino) porterà in orbita per cinque giorni due astronauti

2009 – Ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Polonia.

2018 - La principessa Eugenia di York sposa Jack Brooksbank

Santo del giorno

San Serafino da Montegranaro

Feste e ricorrenze del 12 ottobre

America Latina – El Día de la Raza o Día de la Hispanidad

Italia – Giornata nazionale di Cristoforo Colombo

Italia - Giornata nazionale vittime sul lavoro

Spagna – Día de la Hispanidad

Stati Uniti – Columbus Day (fino al 1971; in seguito fissato al secondo lunedì di ottobre)

Nati oggi 12 ottobre

Luca Carboni (1962) – Cantautore italiano

Art Clokey (1921) – Artista statunitense

Massimo Ghini (1954) – Attore italiano

Roberto Giacobbo (1961) – Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo

Hugh Jackman (1968) – Attore australiano

Eugenio Montale (1896) – Poeta italiano, Premio Nobel

Luciano Pavarotti (1935) – Tenore italiano