A Campalto c'è uno dei migliori 10 ristoranti di pesce in Italia

Situato in via passo campalto 118, nella terraferma veneziana, la Trattoria Al Passo è al settimo posto dei migliori ristoranti di pesce in Italia secondo l'edizione 2022 della guida top 50 Italy. Il ristorante di pesce, nel Veneziano, ha conquistato tutti per la sua freschissima materia prima e l'originalità dei suoi piatti di mare ed è l'unico ristorante del Veneto in una classifica dove si aggiudicano i primi tre posti del podio il Ristorante al Tuccino a Polignano a Mare, in Puglia, il ristorante Romolo al Porto ad Anzio, nel Lazio e il Ristorante Il San Lorenzo a Roma.

Tattoria Al Passo a Campalt: il 7° migliore ristorante di pesce in Italia

Materia, materia e materia, senza sovrastrutture, premiando la freschezza del pescato. Questa è la filosofia di questo ristorante, che propone uno dei migliori pescati del Nord Italia. Una storia che parte da molto lontano, infatti il ristorante è gestito dalla stessa famiglia da più di 70 anni. Due gli ambienti, la sala interna o la fantastica veranda. Impossibile non cominciare con una selezione di crudi, dove si riesce ad apprezzare in pieno la bontà del pescato, i tagliolini con la granseola, sono davvero golosi e ben fatti, fino ad arrivare alla frittura, perfetta in tutti i suoi aspetti. La carta dei vini ha dei ricarichi corretti e permette di scegliere per tutte le esigenze. Ottima la proposta dei dolci, per concludere il pasto. Servizio informale, gentile.

