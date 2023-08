Venezia regala a Matera un albero di Natale in vetro di Murano

Il prossimo Natale Matera sarà addobbata con un albero di Natale in vetro di Murano. Venezia, infatti, ha donato alla città dei Sassi un albero di Natale realizzato completamente in vetro di Murano in occasione della seconda edizione del Festival della Reciprocità, la rassegna nata nel Canavese, in Piemonte, e che ha come filo conduttore l'intreccio delle tradizioni artistiche e culturali italiane.

L’opera, dal titolo "I riflessi di vetro in un albero di Natale", ma conosciuta in città come “Albero della Reciprocità”, è stata realizzata nel 2022 dal maestro vetraio Simone Cenedese e dei maestri ceramisti di Castellamonte e verrà portata a Matera in occasione dei festeggiamenti natalizi di quest’anno.

Si tratta di un albero di vetro alto circa 9 metri e con un diametro di 3, composto da circa mille tubi per un peso complessivo di 4 tonnellate, assurge a simbolo di un patto di collaborazione e apertura tra due mondi apparentemente distanti come quello del Canavese e della Laguna Veneta. Quest’anno il basamento dell’albero vedrà inoltre l’impreziosimento di un’installazione che nasce dalla collaborazione tra ELLE Design e gli artisti ceramisti di Matera.

"Abbiamo accolto con grande piacere l'invito ad ospitare nella nostra città la presentazione della seconda edizione del Festival della Reciprocità - ha commentato il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto - Nella scorsa edizione Venezia ha partecipato alla rassegna donando l'albero di Natale realizzato in vetro di Murano alla comunità di San Giorgio Canavese, quest'anno la stessa preziosa opera illuminerà Matera, capitale della Cultura nel 2019. Tradizione e innovazione sono due pilastri della storia di Venezia. Il vetro di Murano è un simbolo del nostro saper fare, è un orgoglio per la nostra città ma soprattutto per i nostri maestri vetrai le cui opere sono apprezzate in tutto il mondo".