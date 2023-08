Il veneziano Alberto Niero è tra i migliori beatboxer del mondo

Tra i migliori beatboxer del mondo c'è anche un veneziano. Parliamo di Alberto Niero, il 21enne originario di Paseggia, in provincia di Venezia, che si è affermato nel mondo della beatbox diventando uno dei nomi di punta del settore in Italia ma anche nel mondo. Niero, infatti, è arrivato tra i primi quattro nella categoria “Tag-Team” e tra i migliori otto al mondo nella categoria “solo” ai campionati mondiali di beatbox che si sono tenuti a inizio agosto a Berlino.

Un ottimo doppio risultato per il giovane veneziano che, solo un paio di mesi fa, era arrivato secondo ai campionati europei. Una passione, quella per la beatbox, che nella vita di Alberto è arrivata fin da adolescente quando la sua insegnante di educazione musicale gli ha fatto scoprire questa disciplina in cui una persona può diventare un vero e proprio strumento musicale. E dopo tanto esercizio e studio, quello che sembrava solo un gioco, è diventato, per Alberto, un vero e proprio mestiere.

Nel 2017 arriva la prima partecipazione a un raduno regionale, organizzato dall'associazione Beatbox Family e nel 2019, la prima vittoria ai campionati italiani in coppia con Joker. Dal 2021 Alberto inizia a esibirsi come artista di strada, ad avere le prime apparizioni televisive come quella su Rai1 a I soliti Ignoti con Amadeus e, nel 2022, ottiene per la seconda volta consecutiva il titolo di campione italiano di beatbox in coppia. L'anno successivo vincerà, invece, nella categoria "solo".

Alberto Niero ha anche aperto il concerto di Fabri Fibra a Ferrara nel 2022 davanti a più di 20mila persone ed è stato anche ospite al FestivalSuoni di Marca a Treviso.

“Non riesco ancora a crederci: questo campionato è stata la prova che nulla è impossibile – commenta Alberto Niero-. Il mio obiettivo era quello di arrivare nella top 8 e top 4 del mondiale nelle varie categorie e così è stato".