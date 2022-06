Alice Campello e Morata a Venezia per l'anniversario di matrimonio (e battezzano i figli al Redentore)

Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati a Venezia per festeggiare due momenti speciali per la loro famiglia, il loro anniversario di matrimonio e il battesimo dei loro figli. Proprio il 17 giugno del 2017, i due si sposavano nella città lagunare, nella chiesa del Redentore alla Giudecca e oggi, cinque anni dopo, i due sono tornati proprio nel posto in cui si sono detti "sì" per ricordare quel giorno speciale che li ha resi marito e moglie e per battezzare tutti e tre i loro figli nella stessa chiesa e nello stesso giorno del loro matrimonio.

Una giornata di festa per la famiglia Morata che ha concluso la giornata con un'esclusiva festa sull'isola delle Rose. E sono attesi numerosi vip in laguna.

Le dediche di Alvaro e Alice per il loro anniversario

E in questo giorno speciale non sono mancate le dediche d'amore che si sono scritti l'uno nei confronti dell'altra.

«5 anni di matrimonio! E ti sceglierei altre 10 milioni di volte!Sei il motore della mia vita è il mio gioiello. Ti amo amore buon anniversario vita mia» ha scritto lui sul suo profilo Instagram. Lei, invece, ha voluto rivelargli che dopo cinque anni d'amore, "lo ama ogni giorno di più".