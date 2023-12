Perché a Venezia oggi si dice "ancùo"?

Chiunque sia cresciuto a Venezia o viva nella città lagunare avrà detto un'infinità di volte o sentito dire, da chiunque, la parola "ancùo", cioè "oggi" in dialetto veneziano. Ma come mai, a Venezia, per indicare la giornata odierna viene usata questo stranissima parola?

Perché a Venezia per dire "oggi" si dice "ancùo"? Una spiegazione c'è e va trovata nel latino da cui deriva questo modo di dire diffusissimo nel veneziano parlato.

In latino, infatti, si utilizzava una locuzione che poi ha dato origine al veneziano "ancùo": ad hanc hodie, cioè oggi, quest'oggi. Questo detto latino, nel tempo, ha subito diversi cambiamenti nella lingua parlata creando più varianti, tra cui il venezianissimo "ancùo".