Perché a Venezia si dice: "Andar a la sensa"?

A Venezia esiste un modo di dire molto particolare per indicare che qualcuno sta camminando lentamente. Se da una parte si usa: "Avanti col Cristo che ea procession se ingruma" per spronare le persone a darsi una mossa, dall'altro lato, per parlare di qualcuno che non vuole aumentare l'andatura ma la mantiene molto rallentata, si dice che "va a la sensa".

Ma perché per parlare di qualcuno che ha un'andatura lenta si fa riferimento a la Sensa? Intanto specifichiamo che la Sensa sta per Festa della Sensa, una delle ricorrenze veneziane più sentite dove la città sposa letteralmente il suo mare con il cosiddetto "Sposalizio del mare". Si tratta di una festa che cade nel giorno dell'Ascensione di Cristo (che in dialetto veneziano è, appunto, detta "sensa") e che prevede la cerimonia dello sposalizio tra Venezia e il mare.

Andar a la sensa, quindi, significa andare o agire con estrema lentezza proprio come sono costretti a camminare i veneziani nel giorno della Festa della Sensa per recarsi a San Marco quando le calli della città sono colme di persone e l'andatura media non può che essere molto ma molto rallentata.