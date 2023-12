Perché a Venezia si dice: "Andar in spadina"?

I veneziani conoscono molto bene questo modo di dire e chi abita nella città lagunare, pur provenendo da altri posti d'Italia, avrà sicuramente sentito dire, almeno una volta: "Andar in spadina". Ma cosa significa questo detto veneziano? Cosa indica quella spadina e quando si usa questa frase tipica veneziana?

Per scoprire le origini del detto: "Andar in spadina" bisogna tornare indietro nel tempo, nello specifico nel 1600. Ma iniziamo dal significato. "Andar in spadina" vuol dire uscire di casa con un abbigliamento più leggero della temperatura che c'è fuori e che, forse, era il caso di vestirsi diversamente, con qualche abito più consono al tempo.

"Andar in spadina", come detto, deriva da un tipo di abbigliamento che era utilizzato dai nobili veneziani del Settecento. In quei tempi, i veneziani di un certo ceto sociale, erano solito vestirsi con camice di seta, giacche lunghe e pantaloni stretti sotto il ginocchio. Un outfit che veniva usato sia nelle stagioni più calde che in quelle più fredde. E la parola "spadina" indicava lo spadino con pomello che i veneziani di un tempo portavano sempre con sé.

Ed è proprio da questo tipo di abbigliamento che nasce la frase: "Andar in spadina". Lo sapevate?