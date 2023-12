Perché a Venezia si dice: "Andemo vedere cossa fa el marco"?

A Venezia, si sa, di detti dialettali ce ne sono tantissimi e uno dei più particolari è proprio: "Andemo vedere cossa fa el Marco". L'avete mai sentito? Se non conoscete questo modo di dire veneziano e non avete idea di cosa possa significare, questo articolo è per voi perché vi spiegheremo il significato di "Andemo vedere cossa fa el Marco", un detto veneziano davvero originale.

Iniziamo con il dire che "Andemo vedere cossa fa el Marco" si usa tutte le volte che ci si vuole congedare da qualcuno ed è un modo di dire dal doppio significato. Marco, infatti, sta sia per marco tedesco, l'ex valuta prima dell'euro ma anche per Marco nel senso di una persona di nome Marco.

Letteralmente questa frase sta per "andiamo a controlare quanto viene valutato il marco tedesco" ma metaforicamente questo detto veneziano viene usato per fare una battutina ironica e indicare: "Andiamo a vedere cosa fa l'amante, (cioè un Marco qualunque) alla moglie di qualcuno alludendo al fatto che, tornando a casa, questa, verrà trovata insieme all'amante.