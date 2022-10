L'Antica Osteria Cera è tra i migliori grandi ristoranti d'Italia

L'Antica Osteria Cera a Campagna Lupia è tra i migliori grandi ristoranti d'Italia. Il locale dello chef Lionello Cera si è aggiudicato il 36esimo posto nella classifica 50 Top Italy 2023 confermando, ancora una volta, la sua eccellenza su cibo, servizio, filosofia di cucina e qualità della materia prima. Un riconoscimento importante che rende, l'Antica Osteria Cera uno dei luoghi top del nostro Paese dove assaporare la cucina di alta qualità e provare una sublime esperienza di sapori sempre perfettamente bilanciati. Al primo posto in classifica si conferma, invece, Massimo Bottura con la sua Osteria Francescana di Modena e a seguire, sul podio, Uliassi a Senigallia, nelle Marche e D'O a Cornaredo in Lombardia.

L'Antica Osteria Cera, tra i top della ristorazione italiana

A Lughetto di Campagna Lupia, prima come un bar, poi la trasformazione in osteria, ed infine Lionello Cera, segue la sua grande passione per la cucina, fino a portarli al top tra i ristoranti italiani. Una storia italiana, di quelle familiari, fondate sul grande lavoro e la serietà. Il ristorante con qualche piccolo accorgimento diventa sempre più accogliente e tagliato per il benessere complessivo dei clienti. In cucina il pesce la fa da padrone. La grande materia prima e la tecnica, mai esasperata, si fondono dando vita ad uno dei migliori ristoranti di pesce creativi in Italia. Lo spaghettino freddo, lucerna, mazzancolla, salsa di pistacchio di Bronte e acqua di capperi è un inno alla cucina mediterranea ed una vera delizia. Così come il San Pietro in olio cottura, succo di seppia in bianco, purè di patate alla maggiorana, pesca e tartufo nero. Due i menù degustazione tra cui scegliere, oltre ai piatti a la carte. La cantina è ampia e ci si diverte anche con una spesa ragionevole. Il servizio è curato in tutti i dettagli, sempre disponibile e sorridente.