Perché a Venezia si dice: "Avanti col Cristo che ea procession se ingruma"?

Camminando per le calli di Venezia avrete sicuramente sentito un'espressione in dialetto veneziano di cui magari, non avete subito intuito il significato, soprattutto se turisti o studenti di altre regioni d'Italia: "Avanti col Cristo che ea procession se ingruma". Si tratta di un modo di dire venezianissimo che, nella città lagunare è talmente usato da sentirlo dire spesso, soprattutto nei giorni in cui la città è particolarmente affollata.

Ma cosa significa "Avanti col Cristo che ea procession se ingruma"? Qual è il significato e l'origine di questo detto veneziano?

Iniziamo con il dire che questa frase viene detta ogni volta che qualcuno vuole chiedere agli altri di darsi una mossa, di accelerare il passo, di andare più veloce, sostanzialmente di sbrigarsi. Questo modo di dire, infatti, è una vera e propria richiesta di accelerazione fatta a chiunque si trovi a rallentare o fermarsi per strada senza un motivo ben preciso. Quindi, se un veneziano ha fretta, gli sentirete dire :"Avanti col Cristo che ea procession se ingruma" e anche in tono abbastanza scocciato tutte le volte che rimarrà bloccato tra la folla che procede lentamente tra le calli.

E se la prossima volta anche voi sarete bloccati tra gruppi di turisti lenti a camminare potrete dire "Avanti col Cristo che ea procession se ingruma". Ma qual è l'origine di questo detto? Questo modo di dire ha origini religiose e fa riferimento alle antiche processioni dove veniva traportata la statua di Gesù crocifisso. Il significato letterale di questa frase, infatti, è quello di "andare avanti con il crocifisso altrimenti la processione di ferma".