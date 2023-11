Bambini e anziani insieme per festeggiare San Martino, l'iniziativa veneziana

Bambini e anziani insieme per festaggiare San Martino. Succede a Venezia dove si è deciso di far avvicinare la nuova generazione con la vecchia in occasione della Festa di San Martino, tra le più sentite nella città lagunare. L'iniziativa è nata dall'idea della scuola scuola primaria Zambelli e del Centro anziani delle Zitelle alla Giudecca e ha visto la partecipazione anche dell'assessore alla Coesione sociale di Venezia, Simone Venturini.

Si è trattato di una mattinata di festa che ha unito generazioni diverse. I bambini della scuola primaria Zambelli, nell'ambito del progetto sociale DD-Social, hanno raggiunto la residenza per anziani e insieme ai suoi ospiti hanno festeggiato San Martino tra storie e filastrocche della tradizione.

"Un'iniziativa meritevole che mette a contatto generazioni lontane che hanno però molto da condividere - ha commentato l'assessore - Un modo per fare comunità e per donare un po' di compagnia ai nostri anziani, con il loro patrimonio di ricordi ed esperienza che non deve assolutamente essere perduto. Un ringraziamento dunque agli operatori di Ipav, Istituzione Veneziana Servizi alla Persona, ai volontari delle associazioni che collaborano con la struttura e alle insegnanti della scuola Zambelli".