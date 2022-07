Cosa sono i barbacani e perché Venezia ne è piena

Li si può ammirare solo con il naso all'insù e specialmente se si passeggia dalle parti di Santa Maria Formosa o Rialto. La città ne è piena e alcuni di loro sono ancora visibili, come quelli lungo la calle del Paradiso tra Santa Maria Formosa e San Lio o quelli calle della Madonna, a Rialto, o ancora quelli presenti nel cortile di Ca' D'Oro. Sono delle strutture architettoniche realizzate in legno, oppure in pietra, che servivano ad allargare lo spazio abitativo di un palazzo senza ridurro lo spazio in calle per la viabilità pedonale. Si tratta di una sorta di "mensole" intagliate che prendono il nome di Barbacani. Venezia ne è piena e ancora oggi questi ornamenti architettonici sono visibili sotto i primi piani di diversi palazzi cittadini. Ce ne sono molti in legno e qualcuno in pietra e questi sostegni erano regolamentati con leggi molto rigide dalla Repubblica di Venezia.

I barbacani, infatti, potevano avere una larghezza limitata per due motivi. Il primo era evitare che ci fosse troppo poco spazio tra un edificio e un altro (questo avrebbe favorito la propagazione degli incendi), il secondo era per garantire luminosità anche ai piani terra delle case, e nella stessa calle, la cui luce naturale, altrimenti, sarebbe stata coperta dalla struttura sovrastante.

Proprio per questo motivo, a Rialto, e precisamente in Calle della Madonna c'è ancora oggi un "barbacane campione" in pietra d'Istria che ha incisa l'iscrizione: "Per la iuridiciom di barbacani". Questo blocco in pietra definiva la sporgenza massima che poteva avere il barbacane a Venezia.

La tecnica di ampliamento dell'abitazione attraverso la struttura dei barbacani era diffusissima a Venezia. La città lagunare, il cui spazio è sempre stato molto limitato per le costruzioni, doveva trovare soluzioni alternative se voleva allargare gli spazi delle abitazioni private e pubbliche e l'unico modo era agire sui piani alti.