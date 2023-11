Come preparare a casa il Biscotto di San Martino

Non esiste San Martino a Venezia senza il tradizionale biscotto raffigurante il guerriero a cavallo con spada e mantello. Il cosiddetto "San Martino", cioè il biscottone che raffigura il Santo festeggiato l'11 novembre, è uno dei dolci tipici della tradizione veneziana e, ogni anno, arriva sugli scaffali delle pasticcerie e nelle case delle persone non appena ci si avvicina alla Festa di San Martino. Ma se siete tra quelli che preferiscono preparare il San Martino in casa, decorandolo a proprio piacimento e trascorrendo una giornata in cucina con i propri bimbi, ecco la ricetta per un gustosissimo biscotto di San Martino da provare. Bastano pochi ingredienti e un po' di creatività.

Biscotto di San Martino, gli ingredienti (per 2-3 biscotti)

130 g di burro

250 g di farina 00

80 g di zucchero

1 tuorlo d'uovo

Biscotto di San Martino, il procedimento della ricetta

Iniziamo con lo stampo. Uno degli aspetti più importanti di questa ricetta, infatti, sta nella forma che viene data al biscotto che deve essere preparata in anticipo e con grande precisione. Quindi, la prima cosa da fare è quella di disegnare la sagoma del guerriero a cavallo su un foglio di carta forno in modo da avere pronto lo stampo dove posizionare, poi, l'impasto.

La pasta frolla va preparata utilizzando il burro da tagliare a cubetti dopo averlo lasciato fuori dal frigo per farlo ammorbidire e unendo la farina, lo zucchero e il tuorlo. Tenete a parte l'albume che sarà ottimo per la decorazione a fine cottura. Una volta amalgamati gli indredienti e lavorato l'impasto per renderlo omogeneo, basterà creare una palla con l'impasto, coprirla con della pellicola trasparente e riporla in frigo per almeno 30 minuti. Successivamente bisognerà spianare la pasta frolla, lasciarla spessa almeno 5-7 centimetri e posizionarla sullo sampo ritagliandone i bordi. La cottura va fatta a forno statico, 180 gradi, per una ventina di minuti.

Una volta cotto il biscotto si può passare alla decorazione dando libero sfogo alla vostra fantasia.