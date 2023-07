Bovoeti, piatto simbolo della Festa del Redentore: come si preparano

Torna la festa del Redentore a Venezia ed è di nuovo tempo di bovoeti. Ebbene sì perché questa festa, che ricorda la fine della peste del 1575-77, ha un suo piatto tipico e sono proprio queste lumachine che vengono mangiate dai veneziani a ogni Festa del Redentore. Una tradizione lunga secoli che, ogni anno, ripropone sulle tavole dei veneziani le tipiche lumachine con aglio, olio e prezzemolo, gustosissime e facilissime da preparare. Ma dove trovare i bovoeti e come si cucinarli al meglio? Scopriamolo insieme, anche perché, nel tradizionale picnic del Redentore non possono di certo mancare.

Cosa sono i bovoeti

Il loro nome sarebbe bovoletti ma in dialetto veneziano vengono chiamati "bovoeti". Si tratta di lumachine di terra e non di mare come si potrebbe pensare in un primo momento, che possono essere raccolte, per lo più, nel periodo primaverile ed estivo, di mattina presto, tra le sterpaglie vicino al mare, attaccate a rami o arbusti. I bovoeti possono essere raccolti da aprile a ottobre ma a Venezia sono un vero e proprio must del mese di luglio in quanto corrispondono la piatto tipico del giorno del Redentore.

Come si preparano i bovoeti del Redentore

Per preparare i bovoeti del Redentore basta comprare, o per chi può farlo, raccogliere, queste lumachine. Circa un chilo per 5-6 persone. Per preparalre, prima di tutto, bisogna procedere con lo spurgo mettendo le lumachine in un contenitore coperto con acqua e sale (un po' di aria deve passare quindi non chiudetelo ermeticamente). Bisognerà attendere 2 o 3 ore per lo spurgo e poi sciacquare bene le lumachine sotto acqua tiepida e aceto e lasciarle ancora un po' in acqua fredda. A questo punto si può procedere con la cottura.

La ricetta veneziana vuole che i bovoeti siano mangiati come aperitivo accompagnati dalla classica ombra di vino. Come si cucinano? Si inizia mettendo la pentola sul fuoco molto basso per far "uscire" le lumachine dal guscio e aggiungere, solo quando queste hanno fatto capolino, sale e alzare la fiamma per qualche minuto. A questo punto si possono scolare, far raffreddare e si può procedere con il condimento: abbondante aglio tritato fino, prezzemolo fresco, pepe e olio extra vergine d'oliva. Bisogna lasciare i bovoeti marinare nel condimento per almeno 2-3 ore mescolando di tanto in tanto e una volta raffreddati saranno saporitissimi e pronti per essere gustati nel giorno del Redentore.