La storia del cono gelato, brevettato il 13 dicembre

Lo sapevate che il cono gelato è stato brevettato proprio il 13 dicembre? Era il 1903 quando, per la prima volta, quello che oggi è diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo, è stato brevettato. Ed è proprio questa data ad aver dato vita all'amatissima tradizione di mangiare, il gelato, dentro un vero e proprio cono commestibile. A brevettare il cono gelato il 13 dicembre del 1903 è stato un italiano residente a New York, Italo Marchioni che, richiese un brevetto statunitense per aver inventato, secondo i più, il cono che oggi tutti mangiamo.

Come è nato il cono gelato

Il cono gelato è nato dalla necessità di sostituire il classico bicchiere in vetro, che si usava a New York per servire il gelato, con qualcosa di più pratico. Il bicchiere, infatti, tendeva spesso a cadere e rompersi ed era poco pratico per le persone, oltre che troppo freddo. E c'era anche chi tendeva a rubarlo dalle gelaterie portandoselo a casa come "regalino" post gelato. Così, Marchioni, decise di inventare un nuovo contenitore per il gelato che potesse essere anche commestibile e da qui nacque il cono.

Chi era Italo Marchioni

Nato in una piccola frazione di un Comune in provincia di Belluno e poi emigrato in America a fine Ottocento, Italo Marchioni è stato l'inventore del cono gelato commestibile che utilizziamo tutt'oggi per mangiare il gelato e lo ha brevettato con un brevetto americano n. 746971. Marchioni inventò proprio il macchinario che produceva i coni.