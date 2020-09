Burano sui vasetti della Nutella: la nuova special edition che celebra l'Italia

Burano arriva sulla Nutella. L'isola veneziana dalle case colorate diventa, infatti, una delle 30 nuove etichette dei vasetti della crema spalmabile più amata dagli italiani nella special edition "Ti amo Italia". L'Agenzia Nazionale del Turismo Italiana (Enite) insieme a Ferrero ha creato una nuova collezione di etichette di Nutella in edizione limitata dedicate alle bellezze del nostro Paese. Dal 12 ottobre, infatti, sarà possibile trovare sugli scaffali dei supermercati i vasetti della Nutella dedicati alle più belle località delle 20 regioni italiane dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati dove ogni vasetto rappresenta uno scorcio d’Italia.

Attravero un codice QR si potrà, inoltre, vivere un'esperienza immersiva di virtual reality dove si potrà anche mettere alla prova le proprie conoscenze del territorio dalla storia alla cultura fino alle video ricette legate alla tradizione culturale del territorio rivisitate inserendo come ingrediente speciale proprio la nutella.

«Questo progetto contribuirà ad affermare l'Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile - dichiara il Presidente Enit Giorgio Palmucci - Nutella firma il suo amore per l’Italia su ogni vasetto e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno».

Tutti i luoghi rappresentati dai vasetti

1. Abruzzo: Gran Sasso

2. Basilicata: Matera

3. Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella

4. Campania: Faraglioni di Capri

5. Emilia Romagna: Portici di Bologna

6. Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine

7. Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica

8. Liguria: Cinque Terre

9. Lombardia: Lago di Como

10. Marche: Colli di San Severino

11. Molise: Cascate di Santa Maria del Molise

12. Piemonte: Langhe – Monte Rosa – Lago Maggiore

13. Puglia: Alberobello – Roca Vecchia

14. Sardegna: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini

15. Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli

16. Toscana: Val d’Orcia

17. Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies

18. Umbria: Piani di Castelluccio

19. Valle d’Aosta: Gran Paradiso

20. Veneto: Venezia – Burano