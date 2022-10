I campi di zucche più belli da visitare in Veneto

Sarà capitato a chiunque, scorrendo le storie Instagram dei propri amici, di beccare scatti di meravigliosi campi di zucche immersi nelle campagne del Veneto. Tra distese infinite di zucche, cibi tutti dedicati a questo ortaggio autunnale e simbolo di Halloween, labirinti di grano e attività dedicate a bimbi e adulti, visitare un campo di zucche in autunno è il modo perfetto per entrare nell'atmosfera magica di questa coloratissima stagione e assaporare i gusti che la terra offre nei mesi di ottobre e novembre. In più, non c'è niente di più "instagrammabile" dei campi di zucche quindi, se abitate in Veneto e avete voglia di vivere questa esperienza, ecco quali aziende agricole dedicate alle zucche visitare per una giornata all'insegna della zucca e del divertimento.

Nonno Andrea a Villorba (TV)

L'azienda agricola Nonno Andrea ha uno dei villaggi di zucche più visitati e amati dai veneti. Con oltre 40mila ingressi nelle scorse settimane, questo villaggio dedicato interamente all'ortaggio arancione propone attività, svago, un bellissimo labirinto di grano e tantissimi cibi a base di zucca da poter gustare in compagnia. All'interno di questo villaggio si potranno vedere circa 200mila zucche di diverse tipologie e tutte coltivate dagli agricoltori del posto, giocare ad antichi giochi, assaporare piatti e bevande alla zucca e scattare delle foto incredibili perfette per Instagram. Il tutto respirando l'aria pura di campagna. Il villaggio è aperto fino al 31 ottobre e il costo è di 5 euro per ingresso. Qui le prenotazioni.

Le zucche del Brenta a Flesso D'Artico (VE)

In provincia di Venezia c'è un altro campo di zucche da non perdere, Le zucche del Brenta. Si tratta dell'azienda agricola La Lavanda del Brenta, che in primavera si riempie di tulipani e in autunno si trasforma in un bellissimo villaggio di zucche. Qui sarà possibile visitare l'azienda, fare tanti laboratori con i bambini e fare passeggiate in mezzo alla natura. In più sono tanti gli angoli addobbati per scattare foto.

Il campo Flover Farm a Bussolengo (VR)

Passiamo poi a Bussolengo, in provincia di Verona, dove si trova la Flover Farm che in autunno, si veste di zucche e permette di vivere un'esperienza unica in campagna. Al suo interno, infatti, c'è un affascinante labirinto a forma di carriola di 420 metri di perimetro realizzato con balle di fieno e scarti di fusti di mais. Inoltre, c'è un ampio campo di zucche dalle classiche a quelle con forme più strane da poter osservare e fotografare. Non mancano anche gli angoli più instagrammabili perfetti per scatti di coppia o in famiglia. Aperto fino al 31 ottobre, a ingresso gratuito. Qui maggiori informazioni.