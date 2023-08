Perché su una casa a Venezia c'è la statua di un cammello?

Avete mai notato che su un palazzo veneziano c'è un particolare bassorilievo raffigurante un cammello? Ebbene sì, a Venezia c'è la cosiddetta Casa del Cammello. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Il palazzo di cui stiamo parlando si chiama Palazzo Mastelli ed è noto, in città, come "Casa del Cammello" proprio per il bassorilievo di un cammello e un cammelliere che si trova sulla sua facciata che dà sul rio della Madonna dell'Orto nel sestiere di Cannaregio. Ma perché c'è proprio un cammello su questo palazzo? Quale misteriosa storia si nasconde dietro le sue mura?

Secondo la leggenda, infatti, un cammelliere molto ricco, dovendo abbandonare il suo Paese per trasferirsi a Venezia fece scolpire sulla facciata della sua nuova casa, in campo dei Mori, proprio un bassorilievo di se stesso e di un suo cammello in modo che quel luogo fosse riconoscibile alla sua amata che non aveva accettato la sua proposta di matrimonio. Così l'uomo, che aveva il cuore spezzato, disse alla donna che avrebbe cercato di dimenticarla ma che se un giorno lei lo avrebbe voluto raggiungere a Venezia lo avrebbe trovato chiedendo della "Casa del Cammello". Purtroppo, la ragazza, non arrivò mai a Venezia a casa del mercante.

Secondo un altro racconto popolare, la Casa del Cammello viene fatta risalire a una ricca famiglia di mercanti di seta e spezie della Morea arrivata a Venezia per affari intorno al 1112. Questa famiglia ,composta da tre fratelli Rioba, Santi e Alfani fece costruire Palazzo Mastelli per farlo diventare la sede dei propri commerci. Rioba, Santi e Alfani, inoltre, sono raffigurati da tre statue in campo dei Mori visibili ancora oggi e si narra che toccare il naso di Rioba porti fortuna.