Quali sono i casini di Venezia ancora visitabili?

In passato, i cosiddetti "casini", cioè i luoghi di piacere destinati agli incontri amorosi clandestini ma anche al gioco d'azzardo e ale discussioni letterarie erano diffusissimi, ancor di più in una città dal forte slancio culturale come Venezia. Nel Settecento, infatti, i casini o ridotti erano i luoghi preferiti dall'élite veneziana che amava frequentare, munita rigorosamente di maschere per nascondere la propria identità, questi luoghi che erano il vero e proprio perno della vita notturna cittadina. I casini o risotti erano piccoli appartamenti o anche semplici stanze dove i veneziani amavano incontrarsi di notte e divertirsi tra giochi passionali e trasgressivi, dibattiti politici e sociali e l'amatissimo gioco d'azzardo che, la Repubblica Serenissima arrivò perfino a vietare.

Si trattava di luoghi di scandalo ma anche di forti litigi e nel 1567 arrivò il decreto della Serenissima che proibiva casini e ridotti. Nonostante la legge, il numero di questi luoghi continuava a crescere al punto che nel 1774 se ne contavano ben 136 in città. Tra i più famosi di Venezia c'è senza dubbio quello aperto di Palazzo Dandolo a San Moisè che veniva chiamato "Il Ridotto" e fu il primo ridotto pubblico la cui fama era enorme e non solo in città ma anche in Europa.

Oggi, questi luoghi di passioni, scandali, trasgressioni e cultura non esistono più ma la città di Venezia conserva ancora alcuni dei suoi casini più iconici che sono addirittura visitabili.

I casini e ridotti veneziani ancora visitabili

Il casino Dandolo, noto come "Il Ridotto"

Il casino Venier

Il casino Sagredo

Il casino del commercio in Piazza San Marco

Il casino degli spiriti

Il casino Zane

Il casino Contarini

