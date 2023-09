C'è anche una veneziana ad Amici, chi è Mew entrata nella scuola di Maria De Filippi

Nella nuova classe di Amici di Maria De Filippi c'è anche una veneziana. Capelli biondi, look dark, una voce potentissima e la presenza scenica di chi il palco ha voglia di dominarlo. Il suo nome d'arte è Mew ma a Jesolo, sua città d'origine, la conoscono tutti come Valentina Turchetto. Mamma tedesca e papà jesolano, Mew è un mix di culture e una giovane cantautrice talentuosissima entrata nella scuola di Amici nel primo episodio del talent show, andato in onda domenica 24 settembre alle 14.0 su Canale 5, dove si è formata la nuova classe di danza e canto della scuola d'arte più famosa della tv.

Mew ha cantato il suo inedito Sangue e la sua voce è stata apprezzata da ben due insegnanti di canto, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che hanno così permesso alla giovane cantante veneziana, di entrare nella scuola e assicurarsi un banco di canto. Ora, però, starà a lei scegliere con quale professoressa intraprendere un percorso verso il serale di Amici. Ma chi è Mew e qual è la sua carriera nel mondo della musica? Scopriamolo insieme.

Chi è Mew di Amici 2023

Mew è una giovane cantautrice che vive a Jesolo. La musica è la sua più grande passione ma attualmente lavora in un negozio in città dove vende Pokemon. Nella sua vita ha fatto molti lavori come la gelataia seguendo le orme della sua famiglia. Il papà, infatti, è un gelataio di Jesolo mentre sua mamma, di origini tedesche, si è innamorata del papà dopo una vacanza a Jesolo e così ha scelto di restare in Italia per amore.

"Piango spesso per tante cose - ha ammesso Mew nella sua lettera di presentazione -. scrivo quando sono triste.

Cosa significa Mew

Ma qual è il significato dietro il nome d'arte di Mew? Per ora la giovane cantante di Amici non l'ha ancora svelato anche se possiamo in un certo senso dedurlo da alcune sue dichiarazioni. Lavorando in un negozio dedicato ai Pokemon possiamo immaginare che il nome Mew derivi proprio da quello di un Pokemon. Mew, infatti, è uno dei Pokemon nella nota serie, una creatura magia che appare a chi ha un cuore puro. Sarà forse per questo motivo che Mew si chiama così?

Il passato a X Factor

Mew, prima di approdare ad Amici, aveva già tentato la strada di X Factor. Era il 2019 quando la giovane Valentina Turchetto si era presentata alle auditions davanti ai giudici di X Factor con il suo brano La birra calda.