La storia della chiocciola @, un'invenzione tutta veneziana

Negli ultimi venti anni è diventato un simbolo che utilizziamo all'ordine del giorno, lo clicchiamo sulla tastiera del computer oppure sui tasti dello smartphone. Stiamo parlando della chiocciola, parte integrante di qualsiasi indirizzo e-mail e simbolo dei cosiddetti tag sui social utilizzati per far sapere a qualcuno che si sta parlando di loro. Ma ci siamo mai chiesti da dove deriva la chiocciola? Chi l'ha inventata e qual è la sua origine?

La chiocciola, detta anche a commerciale, anche se in pochi lo sanno, ha origini lontane e legate a una città italiana che sorge e si sorregge sull'acqua, Venezia. È proprio nella città lagunare, infatti, che ha origine il simbolo della chiocciola. Quando è nata? In pieno Medioevo ai tempi dell'impero romano d'oriente. Venezia, grande città di commerci, proprio in quel periodo ha inventato una sua peculiare unità di misura che permettesse equità nelle compravendite, la @.

È proprio a Venezia che viene inventata quella che oggi conosciamo con il nome di chiocciola e con il simbolo @. A dare origine a questo simbolo è la lettera à. L'accento, poi, mano a mano è stato allungato fino a circondare l'intera lettera proprio per distinguere il simbolo della chiocciola da quello della a con l'accento.

Dal punto di vista grafico, quella @, stava a simboleggiare l'anfora, cioè quella che una volta era l'unità di misura del peso nel caso di oggetti solidi o della capacità nel caso dei liquidi. Le anfore erano un'unità di misura universale e la chiocciola, che le simboleggiava, è stata utilizzata nel commercio per tantissimi anni fino anche all'epoca moderna quando la chiocciola era presente anche nelle macchine da scrivere con il significato di "al prezzo di" (es. @20, 20 dollari).

E con l'avvento dei computer, questo simbolo è stato portato anche sulle tastiere moderne ma la vera svolta ci fu nel 1971 quando si inventò la posta elettronica e la chiocciola diventò il suo simbolo distintivo. Il vero padre di questo simbolo così come lo conosciamo oggi è stato l'ingegnere americano Raymond Samuel Tomlinson che pensò di usare il simbolo @ con il significato della preposizione a, cioè il posto in cui il messaggio sarebbe dovuto arrivare.

Da Venezia in tutto il mondo, la @ oggi la diamo quasi per scontata ma alle sue spalle ha una lunga e bellissima storia.