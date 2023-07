A Chioggia nasce Clodia Lab che fa conoscere la pesca ai più piccoli

Apre a Chioggia un lavoratorio interattivo per far conoscere la pesca ai bambini. Si chiama Clodia Lab, si trova in un’ala del Museo Civico della Laguna Sud e permette a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (c’è anche una piccola zona dedicata a 0-3 anni) di divere un'esperienza immersiva sulle tecniche di pesca, sull’apprendimento dei principi della navigazione a vela, sulla comprensione dell’evoluzione antropologica e ambientale del nostro territorio.

”In un momento in cui si parla spesso di difficoltà per il settore della pesca, uno spazio come il Clodia Lab è un segnale importante, soprattutto per i giovani - commenta Mauro Armelao, Sindaco di Chioggia -. Puntare sulle nuove generazioni è da sempre uno dei pilastri della nostra Amministrazione. Far conoscere ai ragazzi un mondo affascinante e complesso come quello della pesca in un modo dinamico e divertente come quello proposto da Clodia Lab è di certo un’ottima offerta formativa, oltre che turistica, della nostra città”.

Come funziona il Clodia Lab

Il Clodia Lab è suddiviso in aree tematiche, da quella dedicata all’ambiente marino a quella specifica sulle imbarcazioni e l’acqua, con scenografie ad hoc e macchine interattive. Ci saranno tre differenti percorsi in base alle diverse età per soddisfare le curiosità degli studenti, nel caso vi siano scolaresche in visita, ma anche delle famiglie, dato che l’accesso al Clodia Lab può essere la mèta di una bella gita. Il visitatore comunque potrà fruire del percorso museale in maniera del tutto autonoma.

Il progetto del Clodia Lab è stato pensato e presentato dai Servizi Museo e Politiche comunitarie del Comune di Chioggia ottenendo un punteggio talmente elevato da meritare il cospicuo contributo, in base al primo obiettivo del progetto, cioè quello della valorizzazione nelle fasce di popolazione più giovani della pesca come attività complessa umana, sociale ed economica.

Il Clodia Lab è stato realizzato dal gruppo Pleiadi scs, secondo l’innovativa concezione museale del museum hands-on, utilizzando lo stanziamento di circa 65.000 euro del GAC (Gruppo Azione Costiera) Chioggia e Delta del Po, destinato al finanziamento di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura attraverso lo sviluppo di spazi culturali e museali per la promozione della cultura della pesca e acquacoltura del territorio del FLAG.

Quando si può visitare il Clodia Lab

Clodia Lab è visitabile dal 7 luglio al 31 agosto 2023, tutti i venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22.