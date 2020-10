Guida ai bar d'Italia 2021, il Gambero Rosso premia il Ciak di Venezia

Il bar Ciak di Venezia ha vinto il premio nazionale Illy Bar 2021 della guida del Gambero Rosso. Il locale di San Tomà, infatti, si è aggiudicato l'ambito riconoscimento di "bar dell'anno" assegnato da una giuria di esperti e giornalisti enogastronomici, a parimerito con altri tre bar italiani, come esempio virtuoso di realtà commerciale che ha saputo rialzarsi e andare avanti dopo la crisi provocata dall'acqua alta eccezionale che ha colpito Venezia lo scorso autunno e quella successiva legata alla diffusione della pandemia. Oltre al Ciak, infatti, sono stati scelti come "migliori bar d'Italia" anche il Caffè Cavour 1880 di Bergamo e il Tropical Bar di Castellammare del Golfo (Trapani).

Il premio Illy bar dell'anno è da 17 anni il momento clou della presentazione della guida del Gambero Rosso sui migliori bar d'Italia dell'anno ma quest'anno si è voluto creare un'edizione speciale del premio, riservato a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza in questo anno difficile. Per selezionare i nominativi, sono state coinvolte alcune delle “stelle” e alcuni esercizi premiati una o più volte come bar dell’anno: nessuno meglio di loro, protagonisti sul campo, poteva avere “le carte in regola” e la sensibilità per selezionare i nominativi giusti. Sono stati scelti tre diversi bar: tre storie diversissime fra loro (due al nord in regioni particolarmente colpite dal Covid-19 e una al sud) ma fortemente simboliche.

I vincitori

Caffè Cavour 1880 - Bergamo

Per il contributo della famiglia Cerea nei confronti della città di Bergamo nel momento di massima crisi pandemica, attraverso la gestione della mensa dell’ospedale da campo e dando il via a un circolo virtuoso che ha coinvolto vari professionisti della zona. Una testimonianza di coraggio, impegno e senso di responsabilità verso la comunità locale.

Ciak - Venezia

Come esempio di una piccola grande realtà, appena uscita dalla tragedia dell’allagamento che ha duramente colpito Venezia lo scorso novembre, ha saputo fronteggiare con ammirevole spirito di imprenditoriale, la pandemia in primis e gli effetti collaterali dovuti alla carenza di turisti internazionali che ha toccato tutte le città d’arte, guardando sempre avanti.

Tropical Bar – Castellammare del Golfo (TP)

Simbolo di lungimiranza e visione a lungo termine. Una piccola realtà che in un momento di grande crisi ha affrontato la perdita della clientela legata al turismo con strategie di fidelizzazione e conquista di quella locale con una serie di efficaci iniziative e investimenti ben strutturati che prevedono anche la crescita formativa del personale.